В Сочи из-за угрозы коронавируса отменены концерты австрийских музыкантов

11 Март 2020 2020-03-11T13:25:49+03:00

Квартет маримб Wave Quartet из Австрии не приедет в Сочи Фото пресс-службы «Сириуса»

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В сочинском парке науки и искусства «Сириус» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменены несколько концертов зарубежных исполнителей.

- 14 марта отменено выступление квартета ударных инструментов - маримб Wave Quartet из Австрии. Коллектив должен был открывать традиционный ежегодный фестиваль «Музыкальное соцветие», - сообщили в пресс-службе «Сириуса».

Теперь в рамках фестиваля состоится только один концерт известного российского гитариста Артема Дервоеда. Он представит программу, посвященную творчеству Никколо Паганини.

Кроме того, не состоится фестиваль духового ансамбля из Вены Phil Blech, проведение которого было запланировано в парке науки и искусства «Сириус» на 26 и 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU