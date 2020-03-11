В Геленджике на выставке представят продукцию кубанских производителей

11 Март 2020 2020-03-11T14:05:06+03:00

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В этом году первая выставка состоится в Геленджике 12 марта на улице Ходенко, 1. В мероприятии примут участие руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли, санаторно-курортного комплекса.

- На таких выставках производители находят дополнительные рынки реализации продукции, а санатории - поставщиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Свои товары представят предприятия Новороссийска, Абинского, Красноармейского и Северского районов. Позже инфотуры также пройдут в Анапе, Сочи, Геленджике и Ейске.

В 2019 году в таких выставках приняли участие 98 организаций. Они представили около 2 тысяч наименований продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU