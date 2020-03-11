2020-03-11T13:47:30+03:00
Общество

Без шума и пыли: в Сочи вор проник в квартиру, взяв ключ под ковриком у двери

Беспечность стоила хозяйке жилья драгоценностей на 50 тысяч рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В отдел полиции в Хостинском районе Сочи обратилась местная жительница, заявившая о пропаже из ее квартиры ювелирных украшений на общую сумму в 50 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска провели опрос возможных свидетелей, чтобы выяснить приметы подозреваемого. Благодаря этой работе им уже вскоре удалось обнаружить и задержать на улице в Сочи мужчину, по приметам схожего с показаниями очевидцев.

В отделе полиции 52-летний местный житель, за плечами у которого уже есть судимость, рассказал, что давно знал о весьма опрометчивой привычке хозяйки квартиры оставлять ключи от дома под ковриком при входе. Воспользовавшись беспечностью женщины, он без проблем проник в квартиру и украл драгоценности.

Часть из них похититель успел продать, оставшееся возвращено хозяйке.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Санкциями статьи в качестве наказания предусмотрено лишение свободы сроком до 6 лет, - рассказали "КП"-Кубань" в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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