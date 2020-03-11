В Лабинском районе задержали серийного вора

11 Март 2020 2020-03-11T13:50:57+03:00

Сейчас он находится под домашним арестом

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В Лабинском районе местная жительница договорилась со своим знакомым о продаже принадлежащего ей автомобиля. Она передала ему ключи и документы на машину. Однако деньги за авто мужчина так и не перечислил, а потом перестал выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью к полицейским. Вскоре установили местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали. Была установлена причастность задержанного к трем кражам из съемного жилья. Он арендовал у потерпевших помещения, и в отсутствии хозяев, похищал бытовую технику. Также злоумышленник забрал оставленный покупателем в аптеке телефон.

- Следствием была установлена причастность обвиняемого к 7 преступлениям. Сумма общего ущерба потерпевшим составила около 90 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

На 32-летнего местного жителя завели уголовное дело. Он находится под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU