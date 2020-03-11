2020-03-11T14:24:02+03:00
Происшествия

В Армавире пьяную жену подозревают в убийстве своего мужа

Против нее возбудили уголовное дело
Виталий КАРНАУХ
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В настоящее время подозреваемая задержана.В настоящее время подозреваемая задержана.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Это произошло вчера, 10 марта 2020-го. Местная 44-летняя жительница Армавира проживала с 41-летним мужем и дочерью в доме на переулке Влада Листьева. Днем супруги решили выпить и все бы ничего, если бы не очередная ссора. Озлобившись на родственника, женщина ударила его ножом сначала в грудь, а потом в спину. После потасовки она легла спать, вероятно, не подозревая, что ее муж умер от полученных травм.

Спохватилась спасать отца дочь, которая все это время находилась в своей комнате за закрытой дверью. Криков родителей она не слышала, потому не проходит по делу очевидицей. После того, как она увидела отца, лежащего на полу в крови, девушка вызвала медиков и правоохранителей. Но спасти мужчину так и не удалось, врачи лишь констатировали его смерть.

- В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении ее под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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