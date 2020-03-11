На радость сладкоежкам: на Кубани построят шоколадную фабрику

11 Март 2020 2020-03-11T14:40:14+03:00

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Как сообщает администрация Краснодарского края, процесс строительства шоколадной фабрики в хуторе Шевченко находится уже на завершающейся стадии. Соглашение между властями и инвестором было подписано еще в 2019 году на инвестиционном форуме. Сумма вложений в строительство достигла 180 миллионов рублей. Известно, что в планах у инвестора – поставка потенциально производимой продукции в Китай, Индию и Киргизию.

Это единственное предприятие в регионе, где будут производить полый фигурный шоколад.

– В настоящее время уже построен производственный цех и административное здание, подключены инженерные сети, установлены две линии оборудования, еще две линии установят в ближайшее время, – цитирует пресс-служба администрации региона департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.

Предприятие планирует выпускать 650 тонн шоколада в год. В ассортименте будет более 180 наименований шоколадной продукции. Кроме того, строительство такого мощного производства позволит создать 50 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU