В Армавире мужчина выбил глаз своей жене
Ночная семейная драма переросла в домашнее насилие, жертвой которого стала жительница Армавира. Женщина высказала свои претензии мужу, в ответ же он стал доказывать свою правоту силой.
Только утром она рассказала о муже-тиране своему родному брату и показала гематомы, а тот заявил в полицию. Мужчина рассказал, что сестру избили и выбили ей глаз. Разбираться в семейной драме пришлось участковому.
- По заявлению мужчины проводится проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, от медицинской помощи женщина отказалась, а через некоторое время снова вернулась к мужу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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