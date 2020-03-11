2020-03-11T15:10:43+03:00
Происшествия

В Армавире мужчина выбил глаз своей жене

О происшествии в полицию сообщил брат пострадавшей
Владислав КЛИМОВ
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В полицию об инциденте сообщил брат потерпевшейВ полицию об инциденте сообщил брат потерпевшей
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Ночная семейная драма переросла в домашнее насилие, жертвой которого стала жительница Армавира. Женщина высказала свои претензии мужу, в ответ же он стал доказывать свою правоту силой.

Только утром она рассказала о муже-тиране своему родному брату и показала гематомы, а тот заявил в полицию. Мужчина рассказал, что сестру избили и выбили ей глаз. Разбираться в семейной драме пришлось участковому.

- По заявлению мужчины проводится проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, от медицинской помощи женщина отказалась, а через некоторое время снова вернулась к мужу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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