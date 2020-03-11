В Сочи к летнему сезону приводят в порядок общественный транспорт

11 Март 2020 2020-03-11T15:19:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Привести в порядок муниципальный общественный транспорт к началу курортного сезона потребовал мэр Сочи Алексей Копайгородский в ходе посещения МУП "Сочиавтотранс".

Сейчас из 361 имеющегося автобуса на линии работают лишь 214. Аварийность и число поломок транспорта все еще очень высоки. Это приводит к тому, что на линиях не хватает автобусов, а на остановках периодически скапливаются толпы горожан.

Для решения проблемы на предприятии стараются найти новые формы работы.

- Как правило вечером, в конце рабочего дня, на автобусах возникают мелкие поломки – перетёрся шланг, лампочка перегорела. Раньше решением этих проблем занималась дневная ремонтная бригада, и автобусам приходилось дольше стоять в ремзоне. С появлением ночных бригад транспорт удаётся починить уже к четырём утра, и к моменту выпуска на линию весь подвижной состав находится в исправном состоянии, - отметил директор МУП "Сочиавтотранс" Анатолий Мухомор.

ИСТОЧНИК KP.RU