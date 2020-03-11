2020-03-11T15:34:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали хакера, который находился в федеральном розыске

Он состоял в организации, которая совершала атаки на информационные системы кубанских властей
Виталий КАРНАУХ
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Фигуранту уголовного дела вменяется статья 273 УК РФ .Фигуранту уголовного дела вменяется статья 273 УК РФ .Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как стало известно «КП»-Кубань», жителя Самарской области Сергея Матерова суд в Краснодаре приговорил к трем годам и восьми месяцам тюрьмы. Его обвинили в создании, использовании и распространении вирусного программного обеспечения.

Силовики задержали фигуранта в Краснодаре во время передачи готовых программ. Кроме того, как пишет «МК», доказано, что Матеров состоял в международном хакерском сообществе, которое занималось организацией хакерских атак на информационные системы властей Краснодарского края.

Известно, что в 2017 году гражданин Самарской области Прикубанским районным судом был приговорен к одному года и трем месяцам колонии. Однако он сбежал, после чего был объявлен в федеральный розыск.

- Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность представителя транснационального хакерского сообщества, причастного к организации компьютерных атак на информационную инфраструктуру органов государственной власти Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе УФСБ России региона.

Фигуранту уголовного дела вменяется статья 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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