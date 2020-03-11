В Краснодаре задержали хакера, который находился в федеральном розыске
Как стало известно «КП»-Кубань», жителя Самарской области Сергея Матерова суд в Краснодаре приговорил к трем годам и восьми месяцам тюрьмы. Его обвинили в создании, использовании и распространении вирусного программного обеспечения.
Силовики задержали фигуранта в Краснодаре во время передачи готовых программ. Кроме того, как пишет «МК», доказано, что Матеров состоял в международном хакерском сообществе, которое занималось организацией хакерских атак на информационные системы властей Краснодарского края.
Известно, что в 2017 году гражданин Самарской области Прикубанским районным судом был приговорен к одному года и трем месяцам колонии. Однако он сбежал, после чего был объявлен в федеральный розыск.
- Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность представителя транснационального хакерского сообщества, причастного к организации компьютерных атак на информационную инфраструктуру органов государственной власти Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе УФСБ России региона.
Фигуранту уголовного дела вменяется статья 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
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