На страже безопасности: Краснодарский филиал Минтранса занял третье место в трудовом соревновании

11 Март 2020 2020-03-11T16:13:31+03:00

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Стали известны итоги трудового соревнования среди подразделений «УВО Минтранса России» за 2019 год. Краснодарский филиал вырвался в лидеры и занял третье место.

- Было предупреждено более 4570 нарушений на 225 защищаемых объектах транспортного комплекса Краснодарского края и Крыма, - прокомментировал достигнутые результаты директор Краснодарского филиала Вячеслав Бурый.

Задержаны 82 нарушителя за попытки вынести материальные средства за пределы охраняемой территории без разрешительных документов. Еще 12 человек пытались занести вещи. представляющие угрозу жизни и здоровью.

- Уже в 2020 году на защищаемых объектах поймано более 650 нарушителей, - сообщают в пресс-службе Краснодарского филиала «УВО Минтранса России».

Напомним, в январе Краснодарский филиал УВО Минтранса России приступил к охране двух новых объектов в Краснодаре и на морском причале Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU