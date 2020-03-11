На Кубани 5-летний мальчик отравился средством от колорадских жуков

11 Март 2020 2020-03-11T16:21:04+03:00

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Инцидент произошел 10 марта в станице Канеловской, что в Староминском районе. Пятилетний ребенок увидел емкость с жидкостью и, приняв ее за воду, выпил, сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Вероятно, взрослые уже начали готовиться к летнему сезону, достали из своих «подполов» средства для обрызгивания. А вот уберечь малыша от жидкости не смогли – не уследили.

После того, как мальчик выпил отраву, он стал задыхаться и кашлять. Медики экстренно госпитализировали ребенка в Староминскую ЦРБ. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что у него не прекращались судороги, малыш был без сознания. В ночь на 11 марта его на реанимобиле привезли в Краснодар в краевую больницу, сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU