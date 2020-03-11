Житель Кубани изнасиловал женщину на кладбище и заразил ее ВИЧ-инфекцией

11 Март 2020 2020-03-11T17:01:04+03:00

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Инцидент произошел 14 августа 2019 года. Тогда 30-летний житель станицы Новопокровской Василий (имя изменено - Авт.) прогуливался по одному из кладбищ Краснодара. Среди деревьев он увидел идущую по тропинке 50-летнюю местную жительницу Светлану (имя изменено - Авт.), возвращавшуюся с рынка домой с большими пакетами. Мужчина не смог сдержаться: напал на нее и изнасиловал, применив грубую физическую силу.

Как позже стало известно, Василий заразил Светлану ВИЧ-инфекцией. При этом, о болезни он знал еще с марта месяца 2019-го. Женщина обратилась к правоохранителям с требованием наказать насильника.

- Собранные Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю станицы Новопокровской. Он признан виновным в изнасиловании 50-летней женщины, повлекшем ее заражение ВИЧ-инфекцией (п.«б» ч.3 ст.131 УК РФ), - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Суд назначил Василию 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года. Отмечается, что отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU