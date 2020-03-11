В Сочи тушат лесной пожар на площади почти в 2 гектара

11 Март 2020 2020-03-11T16:42:09+03:00

Пожар в лесу под Сочи. Фото пресс-службы СНП

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В Лазаревском районе Сочи, рядом с посёлком Зубова Щель произошло возгорание 1 гектара сухой листвы на муниципальной территории. Пожар начался накануне вечером, его площадь к утру 11 марта практически удвоилась.

В тушении принимают участие 46 госинспекторов Сочинского национального парка, а также сотрудники МЧС и службы спасения МКУ.

- Утром 11 марта, пожар, разгоревшийся до 2 гектаров, был локализован. Сейчас ведутся активные работы по его ликвидации, - говорится в сообщении пресс-службы Сочинского нацпарка.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", на территории Сочи объявлено экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU