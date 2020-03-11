В Сочи тушат лесной пожар на площади почти в 2 гектара
В Лазаревском районе Сочи, рядом с посёлком Зубова Щель произошло возгорание 1 гектара сухой листвы на муниципальной территории. Пожар начался накануне вечером, его площадь к утру 11 марта практически удвоилась.
В тушении принимают участие 46 госинспекторов Сочинского национального парка, а также сотрудники МЧС и службы спасения МКУ.
- Утром 11 марта, пожар, разгоревшийся до 2 гектаров, был локализован. Сейчас ведутся активные работы по его ликвидации, - говорится в сообщении пресс-службы Сочинского нацпарка.
Как ранее сообщала "КП"-Кубань", на территории Сочи объявлено экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.
ИСТОЧНИК KP.RU