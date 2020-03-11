2020-03-11T17:29:16+03:00
Общество

В Сочи женщина за рулем иномарки протаранила четыре автомобиля

Владельцы машин чудом не пострадали
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
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Авария с участием четырёх автомобилей произошла днём 11 марта в Адлерском районе, на улице Голубые Дали.

- Женщина за рулем легкового автомобиля марки “Hyundai” при движении не справилась с управлением, в результате чего иномарка врезалась в припаркованные машины,- сообщают очевидцы происшествия в группе "ЧП Сочи" в ВК.

В результате ДТП, из людей никто не пострадал, чего нельзя сказать о четырех автомобилях.

Обстоятельства происшествия изучают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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