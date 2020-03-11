В Сочи женщина за рулем иномарки протаранила четыре автомобиля
Владельцы машин чудом не пострадали
Фото ВК "ЧП Сочи"
Изменить размер текста:
Авария с участием четырёх автомобилей произошла днём 11 марта в Адлерском районе, на улице Голубые Дали.
- Женщина за рулем легкового автомобиля марки “Hyundai” при движении не справилась с управлением, в результате чего иномарка врезалась в припаркованные машины,- сообщают очевидцы происшествия в группе "ЧП Сочи" в ВК.
В результате ДТП, из людей никто не пострадал, чего нельзя сказать о четырех автомобилях.
Обстоятельства происшествия изучают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU