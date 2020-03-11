Полтора килограмма марихуаны нашли полицейские в доме у жителя Белореченска
Правоохранителям Белореченска поступила информация о том, что местный житель, 42-летний Аркадий П. (имя изменено – Авт.), незаконно хранит в своем доме запрещенные вещества. Оперативники выехали по указанному адресу, сведения при проверке подтвердились.
- При осмотре дома злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли стеклянные банки с измельченной растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что неизвестное вещество является марихуаной, общей массой около 1500 граммов, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.
В период предварительного следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас сотрудники уголовного розыска завершили расследование дела и направили его в суд. По статье 228 УК РФ Аркадию грозит до десяти лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU