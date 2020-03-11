2020-03-11T17:51:17+03:00
Происшествия

Кубанские следователи заинтересовались попавшей под поезд девушкой в Туапсе

Назначена процессуальная проверка
Виталий КАРНАУХ
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Поздним вечером 25 февраля на подъездных путях Туапсинского морского торгового порта случилось ЧП. Под поезд попала 22-летняя местная жительница. К счастью, девушка осталась жива, состав переехал только ее ногу, что привело к травматической ампутации. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение об экстренной госпитализации пострадавшей.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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