На Кубани 13-летний подросток прострелил ногу винтовкой
Оказалось, парень сделал это случайно
Фото: соцсети.
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Как стало известно «КП»-Кубань», несколько дней назад в дежурную часть ОМВД по Белоглинскому району обратилась медсестра из местной ЦРБ. Она сообщила, что в больницу поступил местный житель - 13-летний Виктор К. с травмой ноги.
- В ходе опроса врача парень признался, что случайно выстрелил себе в правую стопу из пневматической винтовки, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
Оружие у парня не изъяли, однако правоохранителям теперь предстоит провести проверку и установить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU