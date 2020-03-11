На Кубани 13-летний подросток прострелил ногу винтовкой

11 Март 2020 2020-03-11T18:35:56+03:00

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Как стало известно «КП»-Кубань», несколько дней назад в дежурную часть ОМВД по Белоглинскому району обратилась медсестра из местной ЦРБ. Она сообщила, что в больницу поступил местный житель - 13-летний Виктор К. с травмой ноги.

- В ходе опроса врача парень признался, что случайно выстрелил себе в правую стопу из пневматической винтовки, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Оружие у парня не изъяли, однако правоохранителям теперь предстоит провести проверку и установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU