2020-03-11T19:06:04+03:00
Происшествия

Доверяй, но проверяй: в Краснодаре гостиничный стажер украл деньги из сейфа

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Виталий КАРНАУХ
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По ориентировке правоохранители нашли и задержали злоумышленника.По ориентировке правоохранители нашли и задержали злоумышленника.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К полицейским Юбилейного микрорайона обратилась администратор одной из местных гостиниц. Она сообщила, что молодой парень, проходивший у них стажировку, вынес деньги из отеля. 13 тысяч он украл у администратора из сумки, пока девушка была занята, остальную сумму – 37 тысяч – из сейфа, так как имел к нему доступ.

- В ходе разбирательства выяснилось, что после пропажи имущества молодой человек исчез. Его преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

По ориентировке правоохранители нашли и задержали злоумышленника. В отделе полиции он признался в содеянном, деньги потратил на личные нужды. Как оказалось, 19-летний житель Краснодара ранее был неоднократно судим за кражи.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Ему грозит наказание сроком до пяти лет. Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - заключили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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