2020-03-12T07:22:30+03:00
Общество

В Новокубанском районе возведут новый корпус начальной школы

Он будет рассчитан на 400 мест
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Строительство нового корпуса в Новокубанском районе обсудили на встрече с активом территории.

– Сегодня в крае одномоментно возводится 30 школ. В Новокубанске – пока не построили ни одной. Это краевое финансирование, но заявок от вас практически нет, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече.

- На строительство корпуса начальной школы Новокубанска в бюджете региона предусмотрено 383,7 миллиона рублей. Чтобы получить эти деньги муниципалитету необходимо вовремя направить заявку в край, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году район привлек по региональным госпрограммам всего 260 миллионов рублей субсидий. Более активное участие в программах позволит решить проблемы, о которых говорят люди. Так, в микрорайоне КНИИТИМ Новокубанска построить парк и стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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