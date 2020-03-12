2020-03-12T07:44:29+03:00
Происшествия

В Сочи подросток отмечал со своей девушкой 8 марта и отравился неизвестным веществом

Его из кафе доставили в городскую больницу
Александра ПОДУШКО
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В Сочи подросток отмечал со своей девушкой 8 марта и отравился неизвестным веществомВ Сочи подросток отмечал со своей девушкой 8 марта и отравился неизвестным веществомФото: Архив "КП"
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В Сочи подросток решил сделать своей девушке подарок на 8 марта. Он пригласил ее в кафе, которое находится в Центральном районе города. Вдруг во время празднования парню стало плохо, и он отключился. Скорую вызвали сотрудники ресторана.

Подростка немедленно доставили в городскую больницу. Его обследовали. Выяснилось, что он отравился неизвестным веществом. Об инциденте дежурная медсестра сообщила в правоохранительные органы.

Полицейские допросили мать парня, но как оказалось, она мало знает о жизни сына. Женщина не смогла рассказать, с кем в тот вечер был подросток. 17-летний парень находится без сознания, допросить его также невозможно.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Уточняются все обстоятельства происшествия, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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