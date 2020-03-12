Житель Славянского района заявил, что его семью избили полицейские

12 Март 2020 2020-03-12T08:09:02+03:00

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В ОМВД России по Славянскому району обратился местный житель. Он рассказал, что на его семью напали полицейские. Он утверждает, что они применяли к ним насилие.

Также его родственница обратилась в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. У нее обнаружили телесные повреждения в виде ссадин на правом предплечье.

- Что стало причиной конфликта сейчас выясняет участковый уполномоченный по Славянскому району. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, на Кубани 13-летний подросток прострелил ногу винтовкой. Оказалось, парень сделал это случайно. Оружие у парня не изъяли, однако правоохранителям теперь предстоит провести проверку и установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU