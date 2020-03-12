На Кубани с начала 2020 года изъяли 715 литров нелегального алкоголя

12 Март 2020 2020-03-12T08:35:18+03:00

Продукцию без лицензии продавали в восьми магазинах

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Проверки торговых точек проводит департамент потребительской сферы и регулирования алкогольного рынка края.

- В 2020 году выявили восемь магазинов, где продают алкоголь без лицензии, и изъяли 715 литров нелегальной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также отказали в выдаче лицензии на розничную продажу алкоголя 20 организациям. Основной причиной стала задолженность по налогам, сборам, штрафам.

За два месяца переоформили и продлили в этом году лицензии более 400 предприятий. Сумма государственной пошлины составила 20,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU