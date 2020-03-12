В Краснодаре открылась фотовыставка «Золотой объектив – 2020»

12 Март 2020 2020-03-12T09:04:21+03:00

В экспозицию вошло около 70 снимков

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В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко открылся проект Союза журналистов Кубани.

- В экспозицию вошло около 70 снимков победителей и лауреатов фотоконкурса, отражающих жизнь всех уголков Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Это репортажные снимки 13 авторов - фоторепортеров из Краснодарского края: Владимира Аносова, Юрия Ходзицкого, Валентины Зенковой и других.

Выставка будет работать с 11 по 22 марта по адресу: Красная,15.

Напомним, на Кубани откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Здесь учителя смогут пройти добровольное тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU