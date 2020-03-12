В Краснодаре открылась фотовыставка «Золотой объектив – 2020»
В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко открылся проект Союза журналистов Кубани.
- В экспозицию вошло около 70 снимков победителей и лауреатов фотоконкурса, отражающих жизнь всех уголков Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Это репортажные снимки 13 авторов - фоторепортеров из Краснодарского края: Владимира Аносова, Юрия Ходзицкого, Валентины Зенковой и других.
Выставка будет работать с 11 по 22 марта по адресу: Красная,15.
Напомним, на Кубани откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Здесь учителя смогут пройти добровольное тестирование.
ИСТОЧНИК KP.RU