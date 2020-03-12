В Новокубанске на реконструкцию водозабора выделят 150 миллионов рублей

12 Март 2020 2020-03-12T09:16:42+03:00

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Развитие системы ЖКХ Новокубанского района Вениамин Кондратьев обсудил во время встречи с активом территории. Решить проблемы с водой муниципалитету позволит участие в нацпроекте «Экология». В случае отбора в Минстрое РФ район получит субсидию на реконструкцию водозабора

- На весь проект понадобится 150 миллионов рублей. Деньги есть и на федеральном, и на краевом уровне, – отметил Вениамин Кондратьев.

У муниципалитета хорошие показатели по итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году район ввел на 30 процентов больше жилья, были благоустроены общественные площадки в четырех сельских поселениях.

К 2024 году необходимо привести в порядок 16 парковых зон и более 40 дворовых территорий. Также предусмотрены субсидии из бюджета края на ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU