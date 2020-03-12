В Сочи крупный пожар тушили в течение почти всей ночи
Накануне, в 18:07 диспетчеру "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи.
К месту вызова направлены пожарные МЧС России.
В окрестностях села произошло загорание сухой травы на открытой территории на площади 400 квадратных метров.
В тушении задействовали 10 единиц техники и 26 пожарных.
-В 23.00. пламя было локализовано,а в 01.47. 12 марта пожар полностью ликвидирован, - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Как ранее сообщала "КП"-Кубань" , в окрестностях Сочи потушен пожар площадью почти 2 гектара.
ИСТОЧНИК KP.RU