В Сочи крупный пожар тушили в течение почти всей ночи

12 Март 2020 2020-03-12T09:36:43+03:00

На этот раз возгорание произошло в Адлерском районе

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Накануне, в 18:07 диспетчеру "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи.

К месту вызова направлены пожарные МЧС России.

В окрестностях села произошло загорание сухой травы на открытой территории на площади 400 квадратных метров.

В тушении задействовали 10 единиц техники и 26 пожарных.

-В 23.00. пламя было локализовано,а в 01.47. 12 марта пожар полностью ликвидирован, - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань" , в окрестностях Сочи потушен пожар площадью почти 2 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU