2020-03-12T09:36:43+03:00
Общество

В Сочи крупный пожар тушили в течение почти всей ночи

На этот раз возгорание произошло в Адлерском районе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Пожары в окрестностях Сочи. Фото пресс-службы СНППожары в окрестностях Сочи. Фото пресс-службы СНП
Изменить размер текста:

Накануне, в 18:07 диспетчеру "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи.

К месту вызова направлены пожарные МЧС России.

В окрестностях села произошло загорание сухой травы на открытой территории на площади 400 квадратных метров.

В тушении задействовали 10 единиц техники и 26 пожарных.

-В 23.00. пламя было локализовано,а в 01.47. 12 марта пожар полностью ликвидирован, - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань" , в окрестностях Сочи потушен пожар площадью почти 2 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске в ДТП погиб водитель отечественной легковушки
На Кубани 8-летний мальчик, страдающий аутизмом, пошел на берег канала смотреть лягушек и заблудился
В Сочи 4-летний мальчик выпил краску для волос
Глава СК поручил разобраться с проблемой расселения жильцов 130-летнего дома в Краснодаре
Из-за коронавируса отменены авиарейсы Сочи-Стамбул
Пьяный житель Анапы при задержании ранил полицейского ножом
Власти Краснодарского края пока не планируют вводить карантин из-за коронавируса
В Краснодаре две мошенницы обокрали пенсионерку
В Краснодаре расскажут про Крым в изобразительном искусстве
В Сочи в аварии с иномаркой пострадал водитель мопеда без прав
На Кубани иностранец заказал по почте кокаин из другой страны
В Сочи крупный пожар тушили в течение почти всей ночи
В Новокубанске на реконструкцию водозабора выделят 150 миллионов рублей
В Краснодаре открылась фотовыставка «Золотой объектив – 2020»
На Кубани с начала 2020 года изъяли 715 литров нелегального алкоголя
Житель Славянского района заявил, что его семью избили полицейские
В Сочи подросток отмечал со своей девушкой 8 марта и отравился неизвестным веществом
В Новокубанском районе возведут новый корпус начальной школы
Доверяй, но проверяй: в Краснодаре гостиничный стажер украл деньги из сейфа
В кубанской больнице мужчина скончался от внебольничной пневмонии
На Кубани 13-летний подросток прострелил ногу винтовкой
Кубанские следователи заинтересовались попавшей под поезд девушкой в Туапсе
Полтора килограмма марихуаны нашли полицейские в доме у жителя Белореченска
В Сочи женщина за рулем иномарки протаранила четыре автомобиля
В Сочи тушат лесной пожар на площади почти в 2 гектара
Житель Кубани изнасиловал женщину на кладбище и заразил ее ВИЧ-инфекцией
На Кубани 5-летний мальчик отравился средством от колорадских жуков
На страже безопасности: Краснодарский филиал Минтранса занял третье место в трудовом соревновании
В Краснодаре задержали хакера, который находился в федеральном розыске