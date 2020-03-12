На Кубани иностранец заказал по почте кокаин из другой страны
Сотрудники таможни и УФСБ России по Краснодарскому краю получили информацию о том, что иностранец причастен к контрабанде наркотиков на территорию края. Сведения при проверке подтвердились.
В Ейске в момент получения посылки из другой страны мужчину задержали. У него нашли два пакета с белым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это кокаин массой более 3 граммов.
- На 45-летнего иностранного гражданина завели уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Мужчину могут посадить на 10 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, полтора килограмма марихуаны нашли полицейские в доме у жителя Белореченска. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU