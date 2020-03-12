В Сочи в аварии с иномаркой пострадал водитель мопеда без прав
17-летний парень доставлен в больницу
Фото с места ДТП отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи
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Авария произошла вечером 11 марта в центре Сочи, на улице Гагарина, 25.
По предварительным данным, Volkswagen не уступил дорогу мопеду Yamaha, и транспортные средства столкнулись.
- В результате аварии получил травмы 17-летний мопеда. Он, как выяснилось, был без прав. Парень с места ДТП доставлен в больницу, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Иномаркой управлял 39-летний водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU