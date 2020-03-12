В Краснодаре расскажут про Крым в изобразительном искусстве

12 Март 2020 2020-03-12T10:09:46+03:00

На лекции будут представлены материалы коллекции музея имени Коваленко

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре пройдет мультимедийная лекция. Она состоится 15 марта в 15:00 и 19 марта в 18:30 в рамках фестиваля «Крымская весна». На лекции будут представлены материалы коллекции музея имени Коваленко.

Гости выставочного пространства смогут познакомиться с историями создания картин известных русских художников, которых вдохновила крымская природа. Эти мотивы можно встретить в работах Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и многих других.

- Мероприятие пройдет на выставке произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из фондов музея «По материкам и странам», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Записаться и уточнить информацию можно по телефону: 268-09-00 (пн-пт).

ИСТОЧНИК KP.RU