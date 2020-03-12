В Краснодаре две мошенницы обокрали пенсионерку

12 Март 2020 2020-03-12T10:28:47+03:00

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В дежурную часть Краснодара обратилась 91-летняя жительница улицы Тургенева. Она рассказала, что под видом социальных работников к ней домой пришли две женщины. Они сообщили о возможном в обесценивании валюты. По их просьбе хозяйка показала им свои сбережения, но проблем с деньгами у нее не было. После ухода женщин пенсионерка обнаружила пропажу средств, золотых изделий. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установили номера автомобиля, на котором передвигались злоумышленницы. Двух жительниц Московской области в возрасте 69 и 27 лет задержали на съемной квартире.

Они отказались от дачи показаний, но следователю удалось собрать достаточно доказательств их вины. Известно, что ранее одна из них уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Для поездки в город они наняли водителя, а Краснодар женщины посещали не менее трех раз.

- На них завели уголовные дела. Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Если вы располагаете какой-либо информацией о противоправных действиях данных женщин, сообщите об этом по телефону (8861) 268-40-45 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU