Власти Краснодарского края пока не планируют вводить карантин из-за коронавируса
Объявлять чрезвычайный режим в связи с коронавирусом в Краснодарском крае пока не собираются: все учреждения работают, как работали. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
- Если возникнет необходимость, безусловно, будем вводить карантинные меры. Мы будем исходить из эпидемиологической обстановки. Сейчас такой необходимости нет, - заявил Вениамин Кондратьев.
Губернатор рассказал, что на Кубани уже сталкивались со случаями подозрения на коронавирус. Человека в данном случае направляют на необходимые обследования, изолируют.
Как ранее сообщала «Комсомолка», сформированы контрольные списки лиц из так называемых групп риска, которые посещали Китай или контактировали с гражданами этой страны. Также туда попали иностранные граждане, которые учатся или работают в Краснодарском крае. Информация о них поступает в оперативный штаб, необходимые анализы проходят проверку в Краснодаре, Ставрополе и Новосибирске.
Как рассказал Кондратьев, при подтверждении заболевания будет развернут госпиталь на базе Краснодарской краевой инфекционной больницы. Но также госпитализация будет еще в четырех больницах и 56 инфекционных отделениях.
В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщают, что на 10 марта в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU