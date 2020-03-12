Пьяный житель Анапы при задержании ранил полицейского ножом

12 Март 2020 2020-03-12T10:54:04+03:00

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Инцидент произошел вечером 6 марта в одном из домов на улице Атаманской села Цибанобалка. Сотрудник патрульно-постовой службы совместно с двумя полицейскими приехал по вызову.

Местная жительница рассказала, что ее пьяный 49-летний сын неадекватно себя ведет. Когда мужчину попытались успокоить, он ударил ножом в область живота одного из полицейских. После этого его задержали.

Правоохранителя доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

- На злоумышленника за применение насилия завели уголовное дело. Он находится под стражей. В отношении обвиняемого будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU