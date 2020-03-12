Глава СК поручил разобраться с проблемой расселения жильцов 130-летнего дома в Краснодаре

12 Март 2020 2020-03-12T11:03:07+03:00

Жилище много лет назад было признано аварийным и непригодным для проживания

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После выпуска программы, посвященной расселению из аварийного дома, глава СК России Александр Бастрыкин поручил детально изучить сложившуюся ситуацию.

130-летний дом, который находится в Краснодаре, много лет назад был признан аварийным и непригодным для проживания, но до сих пор не расселен.

Как сообщалось в программе, здание разваливается, ремонта давно не было. Но с 2008 года, дом перестал быть аварийным. А в 2019 году здание признали историческим. Здесь даже согласовали открытие пиццерии и фитнес-клуба на первом этаже.

По указанию Председателя СК РФ по данному факту следственным организована я проверка, о ходе и результатах которой глава ведомства поручил подробно доложить.

ИСТОЧНИК KP.RU