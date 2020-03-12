В Сочи 4-летний мальчик выпил краску для волос

12 Март 2020 2020-03-12T11:08:46+03:00

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Инцидент произошел в Сочи 7 марта. Семья готовилась к празднику: женщины приводили себя в порядок, подкрашивали волосы. Но не уследили за 4-летним малышом.

В какой-то момент мальчик схватил бутылку с краской для волос и выпил жидкость.

Медики диагностировали у него химический ожог пищевода. Сейчас ребенок находится в больнице.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU