В Сочи 4-летний мальчик выпил краску для волос
У ребенка химический ожог пищевода
Скорая помощь в СочиФото: Юлия БАРАНОВА
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Инцидент произошел в Сочи 7 марта. Семья готовилась к празднику: женщины приводили себя в порядок, подкрашивали волосы. Но не уследили за 4-летним малышом.
В какой-то момент мальчик схватил бутылку с краской для волос и выпил жидкость.
Медики диагностировали у него химический ожог пищевода. Сейчас ребенок находится в больнице.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU