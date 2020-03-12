На Кубани 8-летний мальчик, страдающий аутизмом, пошел на берег канала смотреть лягушек и заблудился

12 Март 2020 2020-03-12T11:26:15+03:00

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Вызов поступил от дежурного ЕДДС. Сообщалось, что 8-летний мальчик, страдающий аутизмом, из хутора Плавненского играл рядом с домом и потерялся.

На место выехали сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели организовали поисковую операцию, в которой также участвовали родственники и местные жители.

Один из сотрудников решил на мотоцикле проехать по окраине хутора. Через 40 мин в поле на расстоянии 1,5 километров он увидел красное пятно. Он направился в ту сторону.

- Приблизившись к ребенку, спасатель окликнул его, и мальчик пошел ему навстречу. Он рассказал, что ходил на берег канала смотреть лягушек. Ребенка доставили родителям. В медицинской помощи он не нуждался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU