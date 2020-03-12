В Новороссийске в ДТП погиб водитель отечественной легковушки

12 Март 2020 2020-03-12T11:48:34+03:00

Машина наехала на препятствие и перевернулась

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11 марта в 06:40 в селе Борисовка Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 36-летний водитель за рулем автомобиля марки «ЛАДА 210740» превысил скорость, съехал с дороги. Здесь машина наехала на препятствие и опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи в аварии с иномаркой пострадал водитель мопеда без прав. 17-летний парень доставлен в больницу .Авария произошла вечером 11 марта в центре Сочи, на улице Гагарина, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU