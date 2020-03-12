2020-03-12T12:31:27+03:00
Здоровье

Власти Кубани распространили памятку по профилактике гриппа и коронавируса

Необходимо чаще мыть руки, носить медицинские маски, избегать массовых мероприятий и контактов с людьми
Александра ПОДУШКО
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Власти Кубани распространили памятку по профилактике гриппа и коронавирусаВласти Кубани распространили памятку по профилактике гриппа и коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Краснодарского края распространили памятку по новому типу коронавируса 2019-nCoV, а также по гриппу. Эти вирусы вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести.

Они передаются воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком. У зараженного повышается температура тела, утомляемость, боль в горле, мышцах и бледность. Все это сопровождается чиханием, кашлем, ознобом и заложенностью носа. Если вы почувствовали на себе эти симптомы, то нужно срочно обратиться к врачу.

Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и все, у кого ослаблен иммунитет.

Что нужно делать в качестве профилактики коронавируса и гриппа? Во-первых, чаще мыть руки. Во-вторых, необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных, не трогать руками глаза, нос или рот. Вирусы гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Также не забывайте про здоровый образ жизни. Ну и последнее, носите медицинские маски.

В случае заболевания гриппом или короновирусом, нужно остаться дома и вызвать врача. Также следовать предписаниям медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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