В рамках акции «Эшелон Победы» ретропоезд прибудет в Краснодарский край

12 Март 2020 2020-03-12T12:37:44+03:00

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В рамках акции «Эшелон Победы», которая приурочена к 75-летию Победы в ВОВ, ретропоезд прибудет на Кубань. Он сделает остановки в Ейске, Тамани, Краснодаре, Туапсе, Новороссийске, Белореченске, Армавире, Кропоткине и Тихорецке.

- Будут организованы экскурсии по экспозициям поезда, выставки современных образцов вооружения и техники воинских частей местных гарнизонов, развернутся полевые кухни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Акцию проводит ЮВО совместно с РЖД. С 16 апреля по 8 мая эшелон остановится на 30 станциях, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU