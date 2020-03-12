2020-03-12T12:49:09+03:00
Общество

В Сочи ждут густого тумана

Спасатели предупреждают водителей автомобилей об особой осторожности
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Порт Сочи. Фото Михаил КонстантиновПорт Сочи. Фото Михаил Константинов
Изменить размер текста:

Синоптики в Сочи предупреждают горожан и гостей города о надвигающемся на курорт густом тумане.

- Ночью и утром 13 марта на территории курорта местами ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров,- говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

Спасатели рекомендуют автовладельцам быть особенно внимательными на дороге и строго соблюдать скоростной режим. Туманы для Сочи в марте-апреле- вполне обычное явление.

Возникают они потому, что именно весной на побережье велика разница в температуре воздуха над поверхностью моря и над сушей. Туманы в Сочи бывают настолько густыми, что нельзя ничего разглядеть буквально на расстоянии "вытянутой руки".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За чужой счет : в Сочи мужчина решил немного попользоваться утерянной банковской картой
Депутаты Законодательного собрания Кубани одобрили закон о поправках к Конституции
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование