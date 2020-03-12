В Сочи ждут густого тумана
Синоптики в Сочи предупреждают горожан и гостей города о надвигающемся на курорт густом тумане.
- Ночью и утром 13 марта на территории курорта местами ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров,- говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.
Спасатели рекомендуют автовладельцам быть особенно внимательными на дороге и строго соблюдать скоростной режим. Туманы для Сочи в марте-апреле- вполне обычное явление.
Возникают они потому, что именно весной на побережье велика разница в температуре воздуха над поверхностью моря и над сушей. Туманы в Сочи бывают настолько густыми, что нельзя ничего разглядеть буквально на расстоянии "вытянутой руки".
ИСТОЧНИК KP.RU