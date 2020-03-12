В Кавказском районе местный житель до смерти забил знакомого

12 Март 2020 2020-03-12T12:53:16+03:00

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Инцидент произошел вечером 6 марта. Обвиняемый вместе с тремя знакомыми выпивал алкоголь в беседке у реки, недалеко от улицы Набережной в станице Казанской.

В какой-то момент между ним и 49-летним мужчиной произошел конфликт. Со слов обвиняемого, знакомый грубо высказывался в его адрес. Чтобы выяснить отношения, они отошли к одному домов. Началась потасовка, во время которой мужчина до смерти забил знакомого.

Потерпевший скончался на месте от причиненной ему черепно-мозговой травмы. Его тело нашли знакомые. Они и вызвали полицейских.

- На мужчину завели уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU