2020-03-12T13:29:49+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор Кубани: Заболевших коронавирусом в регионе нет!

На карантине сейчас находятся 180 человек [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Закрытие границ и целых стран из-за коронавируса, прекращение полетов и железнодорожного сообщения, карантины и отмена различный мероприятий. Зараза оказывает влияние на многие сферы нашей жизни и продолжается распространяться по всему миру.

По данным на 12 марта, в России за сутки было выявлено восемь новых заболевших. Один из них - ребенок, при этом у него полностью отсутствуют симптомы. Краснодарский край коронавирус, к счастью, миновал.

- На сегодняшний день ни одного заболевшего не зарегистрировано. - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном Роспотребнадзоре. - 180 человек находятся на карантине - они дома, но под медицинским наблюдением.

Все эти люди ранее прилетели на самолетах из стран, где бушует коронавирус.

- С начала года в Краснодарском крае досмотрено на международных и внутренних сообщениях 3154 транспорта, 204 247 пассажиров и членов экипажей и 514 партий груза, - добавляют в ведомстве.

БУДЬ В КУРСЕ!

Главная профилактика от коронавируса заключается, как это ни банально может прозвучать, в соблюдении гигиены и чистоты:

- Мойте руки регулярно с мылом либо обрабатывайте их антисептическими средствами, содержащими спирт.

- Если чихаете или кашляете, закрывайте рот салфеткой, а после сразу выбрасывайте ее. Если под рукой не оказалось салфетки, можно воспользоваться сгибом локтя - но тут же обработать руки.

- Держитесь на расстоянии от людей с кашлем и повышенной температурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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