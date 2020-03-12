2020-03-12T13:10:29+03:00
Общество

В Краснодаре малоимущих бесплатно накормят горячими обедами

Необходимо только заранее записаться
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Благотворительную акцию в Краснодаре организовал Центр поддержки семьи и детства «Единство» при поддержке предпринимателей города. Теперь с 11 марта ежедневно малоимущие жители краевого центра смогут бесплатно пообедать.

- Помимо горячего обеда они получат и сухой паек - крупы, сахар, чай, сладости. Хочу поблагодарить всех неравнодушных краснодарцев, которые уже приняли или планируют принять участие в проекте, - рассказала координатор проекта «еДа_единство» Ольга Беседина.

Бесплатный обед можно получить ежедневно с 13:00 до 15:00 по адресу: улица Ставропольская, 159/1 (2 этаж). Он предназначен для многодетных и малоимущих семей, студентов-волонтеров, семей с детьми-инвалидами, пенсионеров. Для этого только необходимо заранее записаться по одному из телефонов координаторов проекта: +7 (953) 114-63-24; + 7 (918) 376-96-66; +7 (988) 355-74-41. Также не забыть предоставить документ, подтверждающий льготную категорию.

- Каждый краснодарец может помочь проекту. Так, покупая бизнес-ланч, посетители ресторана Alma De Cuba оплачивают один обед для нуждающихся. Также любой желающий может принести в ресторан вещи и бытовую химию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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