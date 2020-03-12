В Темрюкском районе полицейские задержали 12 иностранных граждан

12 Март 2020 2020-03-12T13:29:42+03:00

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Сотрудники полиции Темрюкского района провели рейды, направленные на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства. На территории частных строительных объектов они обнаружили и задержали 12 иностранцев, которые трудились в качестве разнорабочих.

- При проверке документов было установлено, что они работали без патента, один гражданин находился на территории страны с нарушением сроков законного пребывания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении правонарушителей полицейские составили административные протоколы. Также штрафы выписали 28-летней жительнице поселка Стрелка и 43-летнему мужчине из Тамани. Они незаконно трудоустроили иностранных граждан.

Один из мужчин по решению суда будет выдворен за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU