В Темрюкском районе полицейские задержали 12 иностранных граждан
Сотрудники полиции Темрюкского района провели рейды, направленные на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства. На территории частных строительных объектов они обнаружили и задержали 12 иностранцев, которые трудились в качестве разнорабочих.
- При проверке документов было установлено, что они работали без патента, один гражданин находился на территории страны с нарушением сроков законного пребывания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении правонарушителей полицейские составили административные протоколы. Также штрафы выписали 28-летней жительнице поселка Стрелка и 43-летнему мужчине из Тамани. Они незаконно трудоустроили иностранных граждан.
Один из мужчин по решению суда будет выдворен за пределы Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU