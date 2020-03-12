2020-03-12T13:30:33+03:00
Общество

Начинающие блогеры и вокалисты всей страны смогут учиться онлайн у известных наставников и спасать жизни больных детей

Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
Иван Егоров
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Итогом совместного проекта станет конкурс «ТикТокер Поколения М», наставниками и членами жюри которого станут популярные блогеры и известные исполнители.

Конкурс пройдет в два этапа: 10 – 22 марта и 1 – 14 апреля. Состязаться в нем смогут молодые люди в возрасте от 16 лет до 21 года по двум направлениям – блогерству и вокалу. Для этого ребятам нужно записать одно или несколько коротких музыкальных видео или добрых роликов в формате storytelling/comedy, и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение М. После двух этапов конкурса сформируют прпедварительные шорт-листы, куда войдут по пять лучших исполнителей и блогеров, работы которых набрали максимальное число лайков и репостов.

Затем жюри выберет четырех финалистов, которые выступят вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта – гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге. Главным призом станет музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

Совместный проект являются продолжением масштабного благотворительного движения проекта «Поколение М» компании МТС. Все его участники смогут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные в TikTok конкурсные видео и их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» проекта, конвертируемые в рубли. Все средства пойдут на помощь детям, нуждающимся в лечении.

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