Сочинцы проголосуют за лучший проект реконструкции набережной в Лазаревском

12 Март 2020 2020-03-12T13:44:02+03:00

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Жители и гости Сочи при помощи голосования на сайте мэрии курорта могут выбрать один из двух предложенных вариантов по благоустройству пляжа и набережной в Лазаревском районе.

С такой инициативой к главе города Алексею Копайгородскому обратились сами жители. По поручению мэра разработаны два эскизных проекта, из которых горожане и туристы и выберут наиболее понравившийся вариант. Опрос проводится до 22 марта.

Реконструкция объектов пройдет за счёт средств от курортного сбора в размере 10 рублей с каждого туриста.

- Эту сумму не планируется увеличивать. Она не обременительна, при этом позволяет нам использовать дополнительные средства на благоустройство курортной зоны, - рассказала "КП"-Кубань" директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

ИСТОЧНИК KP.RU