Сочинцы проголосуют за лучший проект реконструкции набережной в Лазаревском
Жители и гости Сочи при помощи голосования на сайте мэрии курорта могут выбрать один из двух предложенных вариантов по благоустройству пляжа и набережной в Лазаревском районе.
С такой инициативой к главе города Алексею Копайгородскому обратились сами жители. По поручению мэра разработаны два эскизных проекта, из которых горожане и туристы и выберут наиболее понравившийся вариант. Опрос проводится до 22 марта.
Реконструкция объектов пройдет за счёт средств от курортного сбора в размере 10 рублей с каждого туриста.
- Эту сумму не планируется увеличивать. Она не обременительна, при этом позволяет нам использовать дополнительные средства на благоустройство курортной зоны, - рассказала "КП"-Кубань" директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.
ИСТОЧНИК KP.RU