Представители кубанской школы баскетбола завоевали награды первенства России
Представители кубанской школы баскетбола завоевали награды первенства России. Групповой этап команда прошла без поражений. Воспитанники одержали три уверенные победы. Соревнования проходили в подмосковной Красной Пахре.
В 1/8 финала «Локо-2003» встретились с Новгородской областью. Они обыграли сверстников со счетом 103:60. Потом им противостояли соперники из команды «Московская область-1». Единственное поражение команда потерпела в полуфинале. Со счетом 77:79 уступили «Москве-1».
- А вот в матче за третье место кубанские баскетболисты шансов соперникам не оставили. Они обыграли представителей Пермского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU