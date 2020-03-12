2020-03-12T13:55:02+03:00
Спорт

Представители кубанской школы баскетбола завоевали награды первенства России

Соревнования проходили в подмосковной Красной Пахре
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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Представители кубанской школы баскетбола завоевали награды первенства России. Групповой этап команда прошла без поражений. Воспитанники одержали три уверенные победы. Соревнования проходили в подмосковной Красной Пахре.

В 1/8 финала «Локо-2003» встретились с Новгородской областью. Они обыграли сверстников со счетом 103:60. Потом им противостояли соперники из команды «Московская область-1». Единственное поражение команда потерпела в полуфинале. Со счетом 77:79 уступили «Москве-1».

- А вот в матче за третье место кубанские баскетболисты шансов соперникам не оставили. Они обыграли представителей Пермского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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