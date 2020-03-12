Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»

12 Март 2020 2020-03-12T15:04:35+03:00

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Клиенты, получающие пенсию на карты банка УРАЛСИБ международных платежных систем, могут оформить новые карты платежной системы «Мир» в любом отделении банка. В соответствии с требованиями ФЗ №161 от 27.06.2011 г., с 1 июля 2020 года пенсионные выплаты могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Для получения новой карты «Мир» необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и написать заявление о выпуске карты. Карта «Мир» может быть выпущена либо к действующему счету, либо с одновременным открытием нового счета. Если карта «Мир» оформляется с новым счетом, менеджер Банка поможет оформить заявление о доставке пенсии на новый счет, клиенту останется передать заявление в Пенсионный фонд. Старая карта другой платежной системы в этом случае может использоваться на те же цели, что и раньше, кроме зачисления пенсионных выплат.

Более подробно об оформлении карты можно узнать в отделениях Банка или по телефону 8-800-250-57-57.