2020-03-12T15:11:52+03:00
Общество

Депутаты Законодательного собрания Кубани одобрили закон о поправках к Конституции

Такое решение принято на очередной сессии парламента
Ева МУР@kp_kuban
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Окончательное решение за гражданами РФ, напомнил председатель ЗСК Юрий БурлачкоОкончательное решение за гражданами РФ, напомнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко
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Депутаты ЗСК Краснодарского края собрались сегодня, 12 марта, с единственной целью - выразить позицию по поводу принятия закона о поправках к Конституции Российской Федерации.

- Этот законопроект принят Госдумой в третьем чтении накануне, - сообщил народным избранникам председатель Заксобрания Юрий Бурлачко. - Мы на разных площадках основательно обсуждали предстоящие изменения в главный закон страны. Теперь настало время выразить свое мнение.

В итоге депутаты сошлись во мнении, что замечаний по законопроекту у них нет. Зато в Общественную палату Краснодарского края поступило 50 предложений по поправкам в Конституцию. Все они, по словам, общественников рассмотрены на заседании рабочей группы.

В итоге парламентарии единогласно приняли решение поддержать федеральный законопроект. Окончательное решение, подчеркнул Юрий Бурлачко, будет за гражданами РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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