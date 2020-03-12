За чужой счет : в Сочи мужчина решил немного попользоваться утерянной банковской картой

12 Март 2020 2020-03-12T15:27:14+03:00

Взамен он может получить до 5 лет тюрьмы

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В отдел полиции в поселке Блиново Адлерского района Сочи обратилась 49-летняя туристка, которая продемонстрировала полицейским свой смартфон, на который периодически приходят сообщения о сокращении баланса по банковской карте, которую она потеряла накануне. К моменту обращения в полицию сумма списания уже достигла 10 тысяч рублей.

Оперативники изучили видео с камер наружного наблюдения в торговом центре, где была утеряна карта и обнаружили человека, эту карту подобравшего. Им оказался 31-летний приезжий из ЯНАО.

Мужчина в отделе полиции не стал отрицать, что прекрасно видел, как женщина обронила карточку, но предпочел не предупреждать ее об этом, а вместо этого немного пожить на чужие деньги, которые он и принялся тратить в том же ТЦ.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ. Санкции статьи предусматривают в виде наказания лишение свободы сроком до 5 лет,- рассказали "КП"-Кубань" в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU