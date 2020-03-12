2020-03-12T16:10:16+03:00
Общество

Сироту, обвиненного в незаконной рубке деревьев, освободили от уголовки

Краснодарский краевой суд прекратил преследование Василия Попкова
Ева МУР@kp_kuban
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Василий ПопковВасилий Попков
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Краснодарский краевой суд пришел к выводу, что в действиях 24-летнего жителя Мезмая Василия Попкова, распилившего бурелом у местной школы, отсутствует состав преступления.

- Апелляционная инстанция постановила прекратить уголовное дело за отсутствием в деянии состава преступления и признать за Попковым В.А. право на реабилитацию, - гласит итоговое решение суда.

Более того, суд вынес частное постановление в адрес прокурора Апшеронского района, подписавшего обвинительное заключение в отношении Попкова.

- Недопустимы нарушения закона сотрудниками прокуратуры при утверждении обвинительного заключения по уголовному делу и поддержании государственного обвинения по делу в суде первой инстанции, - пояснили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, все произошло в марте 2019 года в поселке Мезмай Апшеронского района. Старые и ветхие деревья, стоявшие рядом с единственной школой №27, не удержались на прогнивших корнях и рухнули.

24-летней Василий Попков некоторое время наблюдал за этим никому не нужным буреломом, а затем решил распилить стволы на части и перетащить к себе в сарай газа нет, дома здесь топят дровами. За это его обвинили в уголовном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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