2020-03-12T16:38:57+03:00
Общество

Кубанские чай и вина будут продавать через интернет-магазин

Власти Краснодарского края договорились об этом с компанией «Вайлдберриз»
Ева МУР@kp_kuban
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Вина и чай кубанского производства теперь появятся в перечне товаров крупнейшего интернет-ритейлера «Вайлдберриз». В Москве глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился с главой компанией Татьяной Бакальчук. Сейчас производители имеют всего 7 процентов доли продаж на рынках Западной Европы. Принято решение искать новые пути их продвижения.

- Онлайн-продажи вина и чая сейчас очень популярны в мире, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края губернатора Вениамина Кондратьева. - Поэтому сейчас подходящий момент для такого рывка.

Более того, это даст возможность не только увеличить продажи кубанских товаров, но и сделать узнаваемым местный бренд.

Для реализации на площадках интернет-магазина может появиться и кубанская молочка.

- Действительно, ее экологичность может заинтересовать зарубежного покупателя, - согласилась глава компании «Вайлдберриз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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