Кубанские чай и вина будут продавать через интернет-магазин
Вина и чай кубанского производства теперь появятся в перечне товаров крупнейшего интернет-ритейлера «Вайлдберриз». В Москве глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился с главой компанией Татьяной Бакальчук. Сейчас производители имеют всего 7 процентов доли продаж на рынках Западной Европы. Принято решение искать новые пути их продвижения.
- Онлайн-продажи вина и чая сейчас очень популярны в мире, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края губернатора Вениамина Кондратьева. - Поэтому сейчас подходящий момент для такого рывка.
Более того, это даст возможность не только увеличить продажи кубанских товаров, но и сделать узнаваемым местный бренд.
Для реализации на площадках интернет-магазина может появиться и кубанская молочка.
- Действительно, ее экологичность может заинтересовать зарубежного покупателя, - согласилась глава компании «Вайлдберриз».
ИСТОЧНИК KP.RU